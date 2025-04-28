Він також розкритикував Трампа за намір визнати окупований Крим російським.

Колишній радник експрезидента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван вкрай позитивно оцінив зустріч президента Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Ватикані. Як пише The Hill, Салліван назвав її "першим променем надії за довгий час".

"Це дає мені перший промінь надії за довгий час, тому що все, що я бачив досі, - це те, що президент Трамп дав Володимиру Путіну визнання США Криму, який Росія незаконно окупувала та анексувала", - сказав Салліван.

При цьому він підкреслив, що навіть Китай не визнав Крим частиною Росії.

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"Трамп дав Путіну обіцянку, що Україна не буде частиною НАТО, і він дав Путіну обіцянку, що він зможе зберегти всю територію, на яку він незаконно вторгся і яку захопив", - вказав Салліван.

Водночас The Hill зазначає, що в неділю держсекретар США Марко Рубіо заявив, що "єдиним рішенням" війни в Україні є переговори, під час яких і Росія, і Україна "від чогось відмовляться".

"У цієї війни немає військового рішення. Єдиним рішенням цієї війни є врегулювання шляхом переговорів, під час якого обидві сторони повинні будуть відмовитися від чогось, що вони, за їхніми словами, хочуть, і повинні будуть дати іншій стороні те, чого вона не хотіла б", - заявив він.

Зустріч Зеленського і Трампа

Лідери двох країн поговорили 26 квітня у Ватикані, перед похоронами Папи Франциска. Це була їхня перша особиста зустріч після конфлікту в Білому домі в лютому, коли сторони розійшлися в поглядах на умови мирного врегулювання.

Після зустрічі Трамп написав у мережі, що обстріли України змушують його думати, що Путін може не бажати припинення війни, тому варто тиснути на нього за допомогою нових санкцій.

Президент США також заявив, що "думає", що Зеленський готовий укласти мирну угоду з Росією, яка включатиме відмову від Криму.

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