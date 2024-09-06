73-річний Мішель Барньє практично не працював з Україною, але його риторика за час у політиці була різною.

73-річний Мішель Барньє був призначений новим прем'єр-міністром Франції. Це сталося паралельно ротації в українському Кабміні.

Еманнюель Макрон ухвалив це рішення через 2 місяці після парламентських виборів. Про це повідомляє Le Figaro. Однак головне питання полягає в тому, яка в нього позиція щодо України та повномасштабної війни.

Майже за 40 років у політиці він не мав стосунку до "українського" питання, подекуди просто повторюючи офіційну позицію органів Франції, в яких він працював. Коли Барньє пішов з посад у політиці ЄС і Франції, він почав робити сміливіші заяви стосовно РФ та України.

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Зокрема, буквально за кілька днів до 24 лютого, після того, як Путін визнав "незалежність" тимчасово окупованих територій ОРДЛО, новий прем'єр-міністр Франції виступав за активний діалог з окупантами, заявивши, що це мало статися ще раніше.

Крім того, Барньє підтримував ідею про скликання конференції з безпеки на європейському континенті з Росією серед учасників, зокрема. Однак після початку повномасштабної війни від політика подібних промов уже не було чути. У 2024 році, приміром, він заявляв журналістам, що спілкувався з прем'єр-міністром Норвегії про продовження західної підтримки для України. І виступав за те, щоб Європа була готова самостійно оборонятися в разі можливих воєн і не залежати від США.

"Хто б не був наступним президентом Сполучених Штатів, просто зробивши висновки з російської агресії проти України, ми повинні переозброїтися", - заявляв він у X (Twitter).

Крім того, у лютому 2023 року він заявив, що потрібно продовжувати підтримувати Україну, незважаючи ні на що.

"Українці - європейці. Вони борються і гинуть, захищаючи свою націю і суверенітет. Перед обличчям помітної злості. Боротьба України справедлива, і не може бути двозначності в підтримці, на яку вона заслуговує", - зазначив Барньє.

Політика Європи щодо війни в Україні

6 вересня 2024 року Президент України Володимир Зеленський особисто вирушив у Німеччину, на "Рамштайн", щоб обговорити з союзниками нові пакети військової допомоги та доставку попередніх анонсованих "пакетів".

"Так, ми вдячні за кожен пакет підтримки, який надаєте Україні ви, ваші країни. Але нам потрібно більше зброї, щоб вигнати російські війська з нашої землі, особливо в Донецькій області", - заявив глава держави.

Однак невідомо, чи зможе Зеленський остаточно переконати західних союзників зняти обмеження на використання, зокрема, далекобійної зброї на території РФ.

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