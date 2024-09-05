За словами голови держави, Кулебі "бракує енергії для просування надання зброї".

Президент Володимир Зеленський був присутній на засіданні фракції "Слуга Народу" ввечері 4 вересня. Там він пояснив ротації в уряді.

Про це розповів співрозмовник "Суспільного", який був на зустрічі. Зеленський, зокрема, прокоментував відставку очільника МЗС Дмитра Кулеби, сказавши, що міністру "бракує енергії для просування надання зброї".

На зустрічі не йшлося про те, куди далі піде працювати ексміністр юстиції Денис Малюська, але голова держави зазначив, що той сам давно хотів змінити посаду.

Відео дня

Зеленський наголосив, що задоволений роботою ексвіцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, а тому пропонує її підвищити і "дати більше можливостей".

Серед тем було й створення нового міністерства, яке займатиметься поверненням українців, які виїхали з країни. Однак, за словами джерела, очільника ще не обрали - йдуть співбесіди.

Ротація в Кабміні

Днями низка міністрів несподівано подали заяви про відставку. Серед цього числа була міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, очільник Мінʼюсту Денис Малюська, голова Мінстратегпрому Олександр Камишін, а також міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

The Telegraph пише, що відставка Кулеби стала найбільшим потрясінням.

"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.

Вас також можуть зацікавити новини: