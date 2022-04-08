На озброєнні армії Кіпру є зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Бук".

Кіпр відкритий до запиту з боку США щодо передачі Україні свого озброєння радянського виробництва.

Про це повідомляє Forbеs.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс позитивно сприйняв запит США щодо передачі озброєння радянського виробництва Україні.

На озброєнні армії Кіпру є зенітно-ракетні комплекси "Тор" та "Бук". Також Кіпр готовий передати Україні танки Т-80, які купив у Росії в другій половині 1990-х та на початку 2010-х.

В інформації, яку наводить видання йдеться про те, що Кіпр зацікавлений в передачі російських систем Україні, якщо зможе отримати адекватну заміну. На Кіпрі також враховують, що російську зброю буде важко утримувати через масштабні санкції під які потрапила Росія.

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