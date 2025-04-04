При цьому він категорично виключив вступ України до НАТО.

Представник російського президента Кирило Дмитрієв після переговорів у Білому домі озвучив несподівану позицію щодо гарантій безпеки для України. В інтерв'ю Fox News він заявив, що деякі гарантії безпеки для України "можуть бути прийнятними".

Дмитрієв стверджував, що Україна завдала ударів по російських енергетичних об'єктах, але заявив, що переговори в Білому домі мали "позитивний результат", і визнав, що Кремль може бути відкритий для гарантій безпеки для Києва.

"Деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", - сказав Дмитрієв, не уточнивши, які саме. При цьому він категорично відкинув вступ України до НАТО як "взагалі неможливий".

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При цьому, як зазначає Politico, зауваження Дмитрієва є відходом від звичайної позиції Кремля. Раніше Путін заявив, що мир буде можливий тільки у випадку "демілітаризації" України, в той час як його головний дипломат Сергій Лавров заявив, що Москва "категорично" виступає проти європейських військ, які діють як миротворці.

Водночас президент України Володимир Зеленський наставляє, що гарантії безпеки, як-от вступ до НАТО або присутність миротворців США та Європи на території України, є єдиним способом гарантувати, що Москва не нападе знову.

Візит Дмитрієва до Москви

Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

Після зустрічі Дмитрієв заявив російським ЗМІ, що адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її заклопотаність".

Bloomberg писав, що тепер США чекатимуть, коли Дмитрієв відзвітує перед Путіним, перш ніж обидві сторони перейдуть до якихось наступних кроків у вирішенні війни.

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