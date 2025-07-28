Спікер МЗС Китаю заявив, що Пекін захищатиме інтереси китайських компаній.

У Пекіні обурилися тим, що Україна запровадила санкції стосовно деяких китайських фізичних та юридичних осіб. Таку заяву зробив речник Міністерства закордонних справ КНР Го Цзякунь під час пресконференції.

У Го Цзякуня запитали, як уряд Китаю реагує на те, що 27 липня президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження нових санкцій РНБО щодо 53 фізичних та юридичних осіб із Китаю та інших країн.

"Китай, як завжди, виступає проти односторонніх санкцій, які не мають підстав у міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН. Ми закликаємо українську сторону негайно виправити свою помилку й усунути її негативні наслідки", - сказав речник МЗС Китаю.

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Го Цзякунь додав, що уряд захищатиме інтереси китайських компаній.

Україна ввела нові санкції проти РФ та її партнерів - що відомо

Нагадаємо, що 27 липня Україна запровадила нові санкції проти низки російських компаній, а також фізичних та юридичних осіб із Китаю, Ірану та інших країн, які фінансово підтримують військову машину РФ. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі з 18-го санкційного пакета застосовано обмеження, зокрема до структур, пов'язаних із російським "тіньовим" танкерним флотом.

Крім того, до пакету санкцій включено компанії, які займаються видобутком дорогоцінних металів на території Росії, їхньою обробкою та постачанням для потреб компаній ВПК РФ.

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