Супертанкер Kalliopi прямує в порт Вадінар.

Супертанкер доставить іракську нафту індійській компанії Nayara Energy протягом одного-двох днів. Це буде перше постачання неросійської нафти з моменту введення санкцій Європейського союзу щодо нафтопереробного заводу.

Видання Bloomberg пише, що, за даними суднових брокерів і даних з відстеження суден, супертанкер Kalliopi наразі прямує в порт Вадінар із приблизно двома мільйонами барелів іракської нафти. За словами суднових брокерів, вантаж, який має прибути пізно ввечері 28 липня, призначений для Nayara.

Світова нафтова і судноплавна спільнота уважно стежить за розвитком подій, пов'язаних із Nayara, після того, як приватна компанія, що частково належить російській "Роснефти", потрапила під санкції ЄС. Відтоді судна уникають терміналу.

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Kalliopi перебуває під управлінням грецької компанії Dynacom Tankers.

Санкції проти Nayara - головні новини

Євросоюз 18 липня схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапив нафтопереробний завод в Індії, який належить найбільшій російській нафтовій компанії "Роснефть".

Після введення обмежень, танкер Talara передумав завантажувати паливо з індійського НПЗ компанії "Роснефть" і залишив порт Вадінар порожнім.

23 липня ще один танкер відмовився завантажувати паливо з індійського НПЗ компанії Nayara Energy.

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