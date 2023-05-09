Після майже року перебування на орбіті космічний корабель повернувся на Землю, завершивши знакову місію з випробування багаторазових космічних технологій Китаю.

Експериментальний китайський космічний корабель повернувся на Землю після 276 днів перебування на орбіті.

Про це пише Sky News із посиланням на державні ЗМІ Китаю. Таким чином Пекін завершив знакову місію з випробування багаторазових космічних технологій.

Зазначається, що космічний корабель без екіпажу повернувся до стартового центру Цзюцюань на північному заході Китаю, як і було заплановано.

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Корабель запустили на орбіту на початку серпня 2022 року, однак жодних подробиць про те, що це за апарат, які технології перевірялися та як високо він злетів у космос, не повідомлялося. Зображення корабля також досі ще не оприлюднені.

Як зазначають китайські державні ЗМІ, це випробування знаменує собою "важливий прорив" у дослідженні Китаєм технології багаторазових космічних кораблів, які забезпечать більш зручний та недорогий спосіб організації майбутніх космічних місій.

У 2021 році подібний космічний корабель, здатний долетіти до межі атмосфери, злетів і повернувся на Землю в той же день, що, за словами Китаю, стало великим кроком у розвитку багаторазової технології космічного транспорту. Як зазначав тоді головний космічний підрядника Китаю, апарат приземлився на Землю "горизонтально".

Конкурент американському X-37B?

Як пише Sky News, у соціальних мережах припускалося, що Пекін розробляє космічний корабель, схожий на американський X-37B, автономний космічний міні-шатл, який може залишатися на орбіті роками.

Багаторазовий X-37B без екіпажу повернувся на Землю в листопаді минулого року в рамках своєї шостої місії після більш ніж 900 днів на орбіті.

"Ця місія [X-37B] підкреслює зосередженість Космічних сил на співпраці в дослідженні космосу та розширенні недорогого доступу до космосу для наших партнерів, як всередині, так і за межами Департаменту ВПС США", - сказав начальник відділу космічних операцій генерал Ченс Зальцман.

Космічні місії Китаю - новини

Нагадаємо, минулого року Китай запустив трьох астронавтів на свою незавершену космічну станцію для виконання будівельних робіт протягом шести місяців. У грудні екіпаж члени екіпажу Чен Донг, Цан Сюйчже та Лю Ян успішно повернулися додому, маючи піднесений настрій.

"Мені дуже пощастило бути свідком завершення базової конструкції китайської космічної станції після шести насичених місяців у космосі", - розповів після посадки Чен.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2022 року китайська ракета Long March 5b впала на Землю. Вона мала доставити лабораторний модуль на споруджувану на орбіті нову китайську космічну станцію. Це був третій політ ракети з моменту її першого запуску у 2020 році. США звинуватили Пекін у приховуванні "конкретної інформації про траєкторію", необхідної для того, щоб знати, де можуть впасти можливі уламки.

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