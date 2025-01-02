Серія зломів американських агентств може посилити напругу між Вашингтоном і Пекіном після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Хакери китайського уряду зламали вкрай важливий офіс у Міністерстві фінансів, який адмініструє економічні санкції проти країн і груп осіб.

Цей офіс - один із найпотужніших інструментів, наявних у розпорядженні США для досягнення цілей нацбезпеки, пише видання The Washington Post із посиланням на чиновників.

Видання пише, що атаки на Управління з контролю за іноземними активами та на Управління міністра фінансів - події, про які раніше не повідомлялося, - відображають рішучість Пекіна отримати розвіддані про свого найбільшого суперника в глобальній боротьбі за владу і вплив, прокоментували чиновники на умовах анонімності.

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Чиновники висловили думку, що головним інтересом для Китаю будуть китайські організації, які США можуть включити до списку фінансових санкцій.

За словами чиновників, злом також скомпрометував Управління фінансових досліджень Міністерства фінансів. Масштаби наслідків злому все ще оцінюються. Навіть несекретні документи можуть бути дуже корисними для конкурента, такого як Китай, заявили чиновники.

Секретні матеріали та конфіденційна інформація правоохоронних органів, така як особи секретних джерел у правоохоронних органах, зберігаються окремо. Але навіть у несекретних записах достатньо інформації, яка може дати Китаю корисну інформацію про те, як США розробляють санкції щодо іноземних цілей, а також про особи потенційних цілей для введення санкцій.

"Отримання доступу навіть до несекретної інформації може надати китайському уряду цінні розвіддані, оскільки така інформація використовується для побудови справи про санкції проти організацій та окремих осіб", - сказав Девід Лауфман, який раніше курирував застосування санкцій у Відділі національної безпеки Міністерства юстиції.

Тим часом відносини між США і Китаєм залишаються напруженими, оскільки обраний президент Дональд Трамп готується повернутися до Білого дому, погрожуючи Пекіну ще більш жорсткими тарифами, ніж він запровадив у свій перший термін.

Навіть незважаючи на те, що Трамп і китайські чиновники висловили деяку надію на співпрацю, аналітики кажуть, що порушення Китаєм критичного елемента апарату національної безпеки США може загрожувати цьому.

Хакерська атака у США

30 грудня 2024 року, підтримуваний державою суб'єкт у Китаї зламав Міністерство фінансів США, отримавши доступ до робочого простору державних службовців і несекретних документів, повідомила адміністрація президента США Джо Байдена.

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