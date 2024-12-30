Міністерство фінансів США не уточнило, коли саме стався цей епізод, але заявило, що розкриє більше деталей у майбутньому звіті Конгресу.

Підтримуваний державою суб'єкт у Китаї зламав Міністерство фінансів США, отримавши доступ до робочого простору державних службовців і несекретних документів. Про це заявила в понеділок адміністрація президента США Джо Байдена, пише The New York Times.

У листі, що інформує законодавців про цей епізод, Міністерство фінансів повідомило, що 8 грудня отримало повідомлення від сторонньої компанії BeyondTrust про те, що хакер отримав ключ безпеки, який дозволив йому віддалено отримати доступ до певних робочих станцій Казначейства та документів на них.

"На основі наявних ознак, інцидент був пов'язаний з китайським державним суб'єктом Advanced Persistent Threat (APT). Відповідно до політики Казначейства, зломи, пов'язані з APT, вважаються серйозним інцидентом у сфері кібербезпеки", – йшлося у тому листі.

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Міністерство фінансів США заявило, що співпрацювало з ФБР, розвідувальним співтовариством та іншими органами, щоб визначити наслідки цього злому. Скомпрометована служба була відключена, і немає жодних доказів того, що китайський державний суб'єкт все ще має доступ до інформації Казначейства.

У Мінфіні не уточнили, коли саме стався цей епізод, але додали, що розкриють більше деталей у майбутньому звіті Конгресу.

Видання зазначає, що китайські офіційні особи довгий час заперечували будь-яку роль уряду в хакерських атаках і налагодили діалог зі Сполученими Штатами для спільної роботи над кібербезпекою. На початку цього місяця представники Міністерства фінансів США відвідали Китай для проведення низки зустрічей своїх економічних і фінансових робочих груп, які обговорюють співпрацю з питань кібербезпеки.

Хакерські атаки: інші новини

Нещодавно Росія здійснила масштабну кібератаку на Державні реєстри України. Через це було тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Колишній міністр юстиції України Денис Малюська повідомляв, що хакери видалили один з найзакритіших реєстрів – Державний реєстр актів цивільного стан. Водночас він додав, що існують резервні копії для відновлення даних.

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