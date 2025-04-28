Російський диктатор підкреслив, що бійці з КНДР "з честю і доблестю виконали свій обов’язок".

Російський диктатор Володимир Путін подякував за допомогу північнокорейським військовим, як брали участь у бойових діях у Курській області. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Віддаємо належне героїзму, високому рівню спеціальної підготовки і самовідданості корейських воїнів, які пліч-о-пліч із російськими бійцями захищали нашу батьківщину як власну. Вони з честю і доблестю виконали свій обов’язок, покривши себе нев'янучою славою", - сказав президент РФ.

Він додав, що російський народ "ніколи не забуде подвигу корейських бійців спецназу" і завжди шануватиме "корейських героїв, які віддали життя за Росію".

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"Високо це цінуємо і щиро вдячні особисто голові Державних справ товаришу Кім Чен Ину, усьому керівництву і народу КНДР", - цитують ЗМІ Путіна.

Офіційне визнання участі КНДР у війні з Україною на боці РФ

Як писав раніше УНІАН, у Північній Кореї вперше офіційно підтвердили участь своїх військ у війні Російської Федерації проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що розгортання солдатів у Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою. Наказ про розгортання військ віддав північнокорейський диктатор Кім Чен Ин.

Напередодні начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов визнав заслуги північнокорейських солдатів у нібито "звільненні" Курської області, а російський диктатор Путін заявив про "повний провал авантюри" України, величезні втрати ЗСУ, а також про створені умови для подальших дій російських військ "і на інших найважливіших ділянках фронту".

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курській області згідно з четвертою статтею договору "Про всеосяжне стратегічне партнерство" між РФ і КНДР. Крім того, Захарова висловила впевненість у тому, що зв'язки між їхніми країнами надалі тільки зміцніють і розвиватимуться "відповідно до домовленостей".

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