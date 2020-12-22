Конгрес США схвалив законопроект про виділення 900 мільярдів доларів на допомогу американській економіці в часи пандемії
Про це повідомляє The Guardian.
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Гроші підуть, зокрема, на вакцинацію від коронавірусу та фінансову допомогу компаніям і приватним особам, постраждалим внаслідок жорстких карантинних обмежень.
Як пишуть місцеві видання, звичайні громадяни отримають по 600 доларів допомоги, а соціальні виплати з безробіття зростуть на 300 доларів.
Сполучені Штати згодилися допомогти й театрам, кіно, ресторанам, школам тощо.
ЗМІ пишуть, що ухваленню передували кілька днів «палких перемовин». Спершу законопроект ухвалила Палата представників, а за кілька годин Сенат.
Документ відправлять на підпис президенту США Дональду Трампу.
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