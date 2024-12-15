На кадрах видно, як у крана падає стріла під ударами хвиль та поривами вітру.

У тимчаово окупованому українському Криму затонув російський плавучий кран. Про це повідомив Telegram-канал Крымский ветер і оприлюднив відповідне відео.

Зазначається, що інцидент трапився біля берегів Ялти. На кадрах видно, як у крана падає стріла під ударами хвиль та поривами вітру.

"Чому цей плавзасіб не завели до порту до початку шторму, незрозуміло. Прогноз погоди не читають? Штормове попередження оголосили за кілька днів до цього", - йдеться у підписі до відео.

Останні інциденти в Чорному морі

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня стало відомо, що поблизу Керченської протоки тонуть два російські танкери - "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239". За даними російських ЗМІ, судна розламало навпіл. За даними Astra, танкери транспортували нафтопродукти, зокрема мазут. Внаслідок аварії він почав текти у море.

Першим почав тонути "Волгонефть 212", на борту якого перебувало 13-14 членів екіпажу. Вага мазуту, який транспортувався - 4300 тонн. Згодом у тому ж районі затонув "Волгонефть-239".

Згодом керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко розповів, чому розвалилися два російські танкери біля Керченської протоки. За його словами, обидва судна - дуже старі та мають "річковий" клас, що передбачає певні обмеження.

Вас також можуть зацікавити новини: