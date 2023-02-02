Росію не влаштовує оголошений Молдовою новий курс.

У МЗС Молдови відповіли міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову на його скандальну заяву про Молдову, про її курс у НАТО. Речник молдавського зовнішньополітичного відомства Даніел Воде наголосив, що його країна йтиме до ЄС.

"Ми категорично відкидаємо заяви глави російської дипломатії, які не відповідають дійсності і є частиною вже добре відомої погрозливої риторики російської дипломатії. Ми хотіли б нагадати російській стороні, що шлях, яким йде Молдова, - це шлях до вступу в ЄС", - заявив Воде.

Він наголосив, що Молдова як держава та її громадяни прагнуть миру, свободи й демократії. І це рішення, як і прагнення вступу до ЄС, потрібно поважати.

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"Республіка Молдова чітко обрала своє майбутнє, і це майбутнє - бути частиною вільного світу", - додав Воде.

Що заявив Лавров про Молдову

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Молдова після України нібито потрапила під вплив Заходу.

Пропагандист Кисельов прямо поставив поплічнику Путіна запитання про те, яка з країн може стати наступною "ціллю" Росії, згадавши Казахстан і Киргизстан. Але Лавров почав погрожувати Молдові за те, що її президент Майя Санду взяла курс на Захід.

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