Мільярдер накинувся на радника американського президента через його слова про автомобілі Tesla.

Американський мільярдер Ілон Маск публічно облаяв радника президента США Дональда Трампа з питань мит Пітера Наварро.

Суперечка, вочевидь, виникла на тлі запровадження мит на імпортні автомобілі, що постачаються до США. В етері телеканалу CNBC Наварро заявив, що Маск насправді не "виробник" автомобілів, а "збирач".

"Ми всі в Білому домі розуміємо (і американський народ розуміє), що Ілон - виробник автомобілів. Але він не виробник автомобілів - він збирач автомобілів. У багатьох випадках, якщо ви поїдете на його завод в Техасі, то побачите, що значна частина двигунів, які він отримує (а у випадку з електромобілями – це батареї), походять з Японії та Китаю. Електроніка надходить з Тайваню", – заявив радник Трампа.

Відео дня

Маск у коментарях під дописом у соцмережі Х, де поширили цей уривок, назвав Наварро "ідіотом":

"Наварро справді ідіот. Те, що він тут говорить, є очевидною брехнею".

За словами мільярдера, компанія Tesla має найбільше американських деталей у своїх авто.

"Tesla має найбільше автомобілів американського виробництва. Наварро тупіший за мішок цегли. За будь-яким визначенням, Tesla є найбільш вертикально інтегрованим автовиробником в Америці з найвищим відсотком американського вмісту", – сказав він.

Маск критикує митну політику Трампа

Донедавна палкий прихильник дій американського президента, мільярдер Ілон Маск почав тихенько критикувати політику Дональда Трампа. Видання Business Insider звернуло увагу на відео, яке Маск поширив у соцмережах. На ньому Мілтон Фрідман говорив про переваги вільної міжнародної торгівлі на прикладі простого олівця. Саме відео Маск ніяк не підписав.

Тим часом WP пише, що Маск прямо просив Трампа скасувати запроваджені ним мита. Зазначається, що мільярдер обійшов радників президента і звернувся до нього особисто, але його спроба провалилася.

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