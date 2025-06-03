Респуліканець Майк Джонсон очолює Палату представників Конгресу і вирішує, який законопроект може бути винесений на голосування, а який - ні.

В Конгресі США зростає підтримка ідеї запровадження нових жорстких санкцій проти Росії. На підтримку цього висловився спікер Палати представників Майк Джонсон, яки півтора роки тому блокував виділення нової військової допомоги Україні.

Як пише TVP World, він схвально відгукнувся про законопроект, внесений сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем до Сенату – верхньої палати Конгресу. Цей законопроект включає 500% тариф на імпорт товарів з країн, які купують російську нафту і газ.

Раніше цей законопроект підтримала абсолютна більшість членів Сенату, а ось тепер про нього схвально відгукнувся і спікер нижньої палати - Палати представників. Це вказує на високу ймовірність успішного ухвалення законопроекту обома палатами Конгресу.

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"Є багато членів Конгресу, які хочуть, щоб ми запровадили якомога суворіші санкції проти Росії. І я є прихильником цього", — сказав Майк Джонсон журналістам.

Законопроект про пекельні санкції проти РФ

Як писав УНІАН, ще у березні сенатор Ліндсі Грем представив законопроект, відповідно до якого США обкладуть 500-відсотковим митом усі товари, які поставляються в Америку з країн-покупців російської нафти та газу. Оскільки такий тариф є фактично забороною на експорт будь-чого до США, очікується, що після ухвалення закону жодна країна світу не захоче купувати російські енергоносії, аби не втратити доступ на американський ринок. Якщо законопроект справді ухвалять, це стане найпотужнішим санкційним ударом по Росії від початку війни.

Днями автор цього законопроекту сенатор Ліндсі Грем побував у Києві та зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Після цього він заявив журналістам, що Конгрес США може взятися за розгляд даного законопроекту вже на поточному тижні.

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