Доки Україна знемагає від нестачі зброї, у Конгресі США панує невизначеність і хаос щодо підтримки свого партнера.

Серед республіканців у Палаті представників Конгресу США панує хаос та сум’яття щодо питання американської допомоги Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон вже пообіцяв, що не винесе на голосування ухвалений Сенатом законопроект, але не запропонував жодної альтернативи, пише The Wall Street Journal.

Видання зауважує, що питання допомоги Україні залишається невирішеним, і така дисфункція стає все більш звичним явищем для республіканської більшості в Палаті представників. Цього тижня республіканці провели робочу нараду щодо фінансування України, але вона завершилася без розробки хоч якогось плану.

Раніше цього тижня Сенат схвалив законопроект про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Але Джонсон заявив, що Палата представників не надасть свою згоду на це рішення. При цьому він не зробив власної контрпропозиції, що призвело до появи цілої низки конкуруючих пропозицій.

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Так, одні республіканці пропонують розбити ухвалену Сенатом допомогу на окремі шматки для України, для Ізраїлю та для Тайваню. Інші хочуть додати до законопроекту витрати на американо-мексиканський кордон, що раніше пропонував Джо Байден і що самі ж республіканці так і не погодили.

У той же час невелика двопартійна група республіканців та демократів пише власну версію сенатського законопроекту, з якого хочуть прибрати усі витрати на гуманітарну та фінансову допомогу і залишити лише видатки на поставку зброї.

Деякі республіканські "яструби" вважають, що Джонсон зрештою знайде спосіб надати допомогу Україні. Стверджується, що за зачиненими дверима Джонсон нібито висловлює повну підтримку військової допомоги Україні.

"Але зараз він є спікером, і він повинен розробити методологію, як він збирається цього досягти. Це незрозуміло", – зазначив неназваний депутат Конгресу.

Як зазначає The Wall Street Journal, загалом за останній рік ідея підтримки України помітно згасла серед республіканців. Деякі з них прямо погрожують Джонсону відставкою, якщо він винесе на голосування в Палаті представників законопроект про допомогу Україні.

Крім того, Джонсон регулярно спілкується з Дональдом Трампом, вплив якого в Республіканській партії зростає з дня на день. А Трамп, як відомо, виступає категорично проти військової допомоги Україні.

Ситуація за допомогою Україні від США: останні новини

Як писав УНІАН, цього тижня верхня палата Конгресу США – Сенат – ухвалила законопроект про військову допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Але спікер нижньої палати – Палати представників – Майк Джонсон відмовився виносити цей законопроект на голосування. Після цього Палата представників взагалі пішла на канікули до кінця лютого, що знову відсунуло ухвалення допомоги Україні на невизначений час.

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