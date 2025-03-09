Від початку другої каденції Трампа США не запровадили жодних нових санкцій проти РФ, хоча встигли позбавити Україну всієї допомоги.

Наступного тижня в Конгрес США буде подано законопроект про запровадження нових санкцій проти Росії – її банківського та енергетичного секторів. Про це в інтерв’ю Fox News заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

"Що стосується Росії, то наступного тижня я представлю санкції проти її банківського та енергетичного секторів, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів. Якщо вони не підуть на припинення вогню та мирні перемовини з адміністрацією [Трампа], ми повинні застосувати проти них жорсткі санкції, і в мене вже є відповідний законопроєкт", – сказав він.

За словами Грема, наступного тижня американці проведуть переговори з представниками України, аби дізнатися українське бачення "хорошої угоди" про мир. А потім Білий дім спробує влаштувати таку ж зустріч з росіянами – щоб порівняти позиції.

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"У цьому конфлікті ефективною буде "човникова дипломатія". Але я хочу, щоб Росія знала: ми не проти обговорити, як завершити цю війну, але вони нестимуть відповідальність за все, що сталося. Якщо вони не сядуть за стіл переговорів, ми повинні посилити санкції, як і пропонував президент Трамп", – сказав Грем.

Санкції США проти РФ

Як писав УНІАН, після припинення американської військової допомоги Росія посилила повітряний терор України, користуючись моментом. Дональд Трамп висловив публічне незадоволення цими бомбардуваннями і пригрозив Росії новими санкціями та митами на російські товари.

Однак багато експертів, включно з колишнім радником Трампа Джоном Болтоном, назвали ці погрози порожніми та демонстративними. Начебто так Трамп просто хоче на словах показати, що він не підтримує жодної сторони конфлікту і просто прагне миру.

На цьому тлі західні ЗМІ пишуть, що адміністрація Трампа насправді вже готується скасувати санкції проти РФ після закінчення війни.

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