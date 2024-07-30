У Росії загинув, впавши з яхти під час прогулянки Москвою-рікою, топменеджер біржі.
За даними "Бази", 44-річний директор із медіа та реклами Московської біржі Георгій Чибісов зник увечері 27 липня. За словами його рідних, він поїхав гуляти на катері, після чого написав повідомлення дружині і більше на зв'язок не виходив.
Як зазначається, раніше Чибісов ніколи не пропадав, тому жінка злякалася і звернулася в правоохоронні органи.
Поліцейські опитали знайомих, "які разом із топ-менеджером гуляли Москвою-рікою. За їхніми словами, в якийсь момент Георгій вийшов на палубу і звалився у воду. Його намагалися знайти своїми силами, потім звернулися до рятувальників", - пише видання.
За інформацією "Бази", тіло Чибісова виявили в річці 28 липня. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху водного транспорту.
Дивні смерті в Росії
Після початку повномасштабної війни в Україні в Росії почастішали дивні та раптові смерті.
Так, раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.
Пізніше у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольской правды" Володимир Сунгоркін. Деталей смерті пропагандиста не повідомляють.
За ним у Москві раптово помер кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.
Після цього в Росії вчинив самогубство колишній топчиновник МВС Володимир Макаров. Він обіймав посаду заступника начальника Головного управління з протидії екстремізму.