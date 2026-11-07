'Життя мінливе': Медведєв цинічно висміяв проблеми Києва зі світлом та каналізацією

Медведєв згадав попередні повідомлення про крадіжки сантехніки російськими окупантами.

Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв цинічно відреагував на повідомлення в ЗМІ про ідею спорудження вуличних туалетів у Києві на тлі проблем в енергосистемі та роботі каналізації. Його слова цитують росЗМІ.

"З огляду на колапс енергосистеми кияни замислилися над тим, щоб відродити вуличні туалети. Немає світла, значить, скоро вийде з ладу каналізація. Пригадую, хтось нещодавно нісенітниці розповідав про те, що росіяни крадуть унітази з прекрасних українських квартир і будинків. Життя мінливе", - сказав Медведєв.

Росія хоче домогтися того, щоб у Києві взагалі не було світла

Раніше член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Козир заявив, що російські окупанти цілеспрямовано завдають ударів по п’яти підстанціях напругою 330 кВ, які утворюють енергетичне кільце Києва та забезпечують передачу електроенергії до столиці.

Відео дня

Козир зазначив, що багато об’єктів уже пошкоджено, а відновлення ускладнюється через необхідність відключати їх від мережі на час ремонту. Більше того, окупанти повторно атакують одні й ті самі цілі.

Нардеп підкреслив, що росіяни хочуть домогтися того, щоб у Києві взагалі не було світла. Він визнав, що дві години світла на добу в столиці – це цілком ймовірний сценарій.

Вас також можуть зацікавити новини: