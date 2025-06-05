Приймаюча сторона поселила німецького канцлера в гостьовому будинку, який має репутацію "найрозкішнішого готелю у світі".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Це буде перша зустріч Мерца і Трампа. За даними видання Bild, очікується, що адміністрація США наполягатиме на збільшенні зобов'язань Німеччини у сфері оборони. Також йтиметься про мита між США та Європою. Трам розраховує, що йому вдасться домогтися поступок з боку німецького канцлера.

Мерц зі свого боку спробує переконати президента США в необхідності нових санкцій проти РФ.

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Як зазначило видання, прагнення нового уряду Німеччини до підвищення військових витрат імпонує Трампу, що може допомогти Мерцу знайти спільну мову з ним.

При цьому, журналісти видання не виключили, що зустріч, однак, може набути непередбачуваного характеру, якщо Трамп або віцепрезидент Джей Ді Венс спровокують канцлера питаннями щодо ставлення його уряду до політпартії АдН.

"Ця тема може стати випробуванням дипломатичних здібностей Мерца", - написало видання.

Журналісти у зв'язку з цим навіть нагадали, що лідерам інших європейських держав - прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру і президенту Франції Еммануелю Макрону - зустрічі з Трампом давалися дуже важко.

Редактор видання Вольфганг Ранфт звернув увагу, що на руку Мерцу може зіграти його зріст (1,98 м), оскільки раніше Трамп, зріст якого становить 1,9 м, неодноразово захоплювався високими чоловіками і робив їм компліменти, а також гордо розповідав про двометровий зріст свого сина Баррона.

"У цьому відношенні Мерц значно перевершує попередніх візитерів Трампа - і Зеленського (1,7 м), і Стармера (1,72), і Макрона (1,73)", - констатував журналіст.

Далі видання зазначило, що вже стало відомо, де приймаюча сторона оселила німецького канцлера. Зазначається, що вашингтонський Blair House має репутацію "найрозкішнішого готелю у світі" і саме в ньому зупинився Мерц.

У гостьовому будинку Трампа німецького чиновника зустрінуть багато декоровані класичні інтер'єри і рожева спальня, де раніше відпочивали принцеса Діана і Жаклін Кеннеді.

У цьому романтичному люксі стоїть чудове ліжко з балдахіном XIX століття. Щоб дістатися до ліжка потрібна маленька підставка.

Загалом же приміщення, в яких розміститься канцлер, обставлені антикварними англійськими меблями XVIII століття.

Видання зазначило, що тут також зупинялися королева Єлизавета II, Вінстон Черчілль, Нельсон Мандела і Шарль де Голль та Ангела Меркель.

Візит Мерца до США

31 травня стало відомо, що Мерц їде до Трампа. Видання Bloomberg дізналося, про що вони говоритимуть. Тоді в німецькому уряді виданню розповіли, що під час перемовин лідери двох країн обговорять війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику.

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