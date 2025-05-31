Водночас він закликав не переоцінювати міць російської армії.

Німеччина не ставить за мету досягти військової поразки Росії у війні проти України, заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв'ю газеті Süddeutsche Zeitung. Замість цього, за його словами, Берлін ставить своїм завданням забезпечення можливості України захиститися від подальшої російської агресії.

За його словами, очевидно, що ця війна, швидше за все, закінчиться шляхом переговорів, і домогтися програшу Росії, яка володіє ядерною зброєю, нереально.

"Одне вірно - повної поразки в сенсі капітуляції Росії з її ядерною зброєю очікувати не доводилося. У цьому відношенні ми тепер стали трохи чеснішими", - заявив він.

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Водночас, за словами Вадефуля, в України є можливість сильної переговорної позиції під час очікуваних переговорів.

"Для нас важливо, щоб Україна ухвалила це рішення, а не щоб його ухвалили через її голову інші," - підкреслив міністр.

Він також закликав не переоцінювати міць російської армії.

"Зрештою, вона три роки намагалася досягти мети, яку Путін хотів досягти всього за кілька днів", - зазначив Вадефуль. Попри величезні втрати, армія Путіна не наближається до мети, про яку неодноразово заявляли російські пропагандисти та політики, - завоювання всієї України.

Допомога Німеччини для України

Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що готовий робити все, що в його силах, щоб і далі підтримувати Україну. Також він зазначив, що це означає і відсутність будь-яких обмежень щодо дальності для зброї, яку постачають ЗСУ.

А пізніше він заявив, що не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus, "це в межах можливого". Водночас він зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

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