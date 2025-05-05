Росіяни заявляють про збиття чотирьох БПЛА.

Цієї ночі під атакою безпілотних літальних апаратів опинилася Московська область, росіяни скаржаться у мережі на гучні вибухи.

Близько 02:30 російські Telegram-канали повідомили про звуки прольоту дронів у Підмосков'ї та вибухи й роботу протиповітряної оборони у місті Подольск. Невдовзі дронову атаку підтвердив у своєму Telegram-каналі мер Москви Сергій Собянін:

"Силами ППО Міноборони в міському окрузі Подольськ відбито атаку чотирьох безпілотників, що летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події".

Крім того, повідомляється про введення плану "Ковер" у міжнародних аеропортах Внуково та Домодєдово. Його оголошують, коли в повітряному просторі з'являються невідомі або небезпечні об'єкти, зокрема безпілотники. Режим передбачає негайне закриття неба та призупинення всіх цивільних рейсів.

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Атаки БПЛА на Москву

За час повномасштабної війни до російської столиці неодноразово долітали безпілотні літальні апарати. Зокрема, під час низки атаки були пошкоджені вежі "Москва-Сіті".

Нещодавно в російських ЗМІ з'явилося відео розмови з російським солдатом, який управляє дронами, знаходячись в одній із веж цього міжнародного ділового центру.

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Росія повідомила про найбільшу атаку безпілотників: за даними Міноборони РФ, було збито 337 дронів, 73 з них - у Московській області.

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