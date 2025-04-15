Ролик пропагандисти вже видалили.

У Росії ЗМІ опублікували ролик, у якому засвітили пункт управління дронами, що б'ють по Україні. Оператор БПЛА сидів в одній із веж ділового центру "Москва-Сіті".

Перестаралися з пропагандою в агентстві "РИА Новости". Відео вже видалили, проте воно встигло розлетітися в мережі. Як пише The Insider, було опубліковано два повідомлення. В одному з них було сказано, що "керований із Москви ударний FPV-дрон уперше на наддалекій дистанції вразив об'єкт ЗСУ в Часовому Ярі (Донецька область, – УНІАН)".

Друге ж повідомлення пропагандистів свідчило, що керований із "Москва-Сіті" дрон був підготовлений до вильоту розрахунком БПЛА з бригади "Еспаньола". Вона перебувала під Часовим Яром Бахмутського району Донецької області, заявили в "РИА Новости".

Відео дня

Також було опубліковано ролик тривалістю 6 хвилин, у якому оператори розповіли про свою роботу:

"Оператор почувається в безпеці, не відчуває жодного психологічного тиску", – заявив один з учасників.

Ролик викликав критику навіть з боку російських "воєнкорів":

"Я правильно зрозумів, що після цього відео в разі дольоту БПЛА-камікадзе по висотках у Москві противник заявлятиме, що бив по операторах БПЛА?" – написав Володимир Романов.

Війна з Росією

Сили оборони України вразили ППД 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині. Вона пов'язана з ударом по Сумах 13 квітня, який забрав життя 35 осіб. У Генштабі заявили, що зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку 2025 року російські окупаційні війська зазнали рекордних втрат на фронті під час спроб наступу. Загальні втрати склали понад 140 тисяч осіб.

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