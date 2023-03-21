Гроші підуть, зокрема, на розслідування воєнних злочинів РФ.

У понеділок, 20 березня, у Лондоні відбулася конференція з питань воєнних злочинів, де міністри юстиції понад 40 країн зобов’язалися виділити на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів Росії в Україні та роботу над притягненням РФ до відповідальності 4,9 мільйона доларів.

Як зазначає АР, конференція відбулась за декілька днів після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його звинуватили в особистій відповідальності за викрадення українських дітей.

"Ми поділяємо переконання, що президент Путін і все керівництво повинні бути притягнуті до відповідальності. Тож переконаймось, що ми підкріплюємо наші слова справами, що ми підкріплюємо нашу моральну підтримку практичними засобами для ефективного розслідування цих жахливих злочинів", – наголосив на початку конференції міністр юстиції Великої Британії Домінік Рааб.

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Водночас прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що ордер на арешт Путіна є не моментом триумфу, а "похмурою подією", яка нагадує світові, що спільні міжнародні дії є ключем до забезпечення справедливості для України.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Його та уповноважену РФ з прав дитини Марію Львову-Бєлову підозрюють у незаконній депортації українських дітей.

За словами головного прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, цей ордер є довічним. Ордер на арешт Путіна можуть відкликати лише тоді, коли російський диктатор постане перед судом і судді закриють справу.

Після цього в самій Росії порушили кримінальну справу щодо прокурора МКС Каріма Ахмад Хана та трьох суддів через "незаконні рішення" про видачу ордера на арешт Путіна та Львової-Бєлової.

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