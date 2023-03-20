Раніше в Кремлі запевняли, що зовсім не образилися на рішення Міжнародного суду.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Володимира Путіна, у Росії порушили кримінальну справу стосовно прокурора МКС Каріма Ахмад Хана та трьох суддів. Відповідну заяву опублікував Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що прокурор Карім Хан направив в одну з судових палат МКС клопотання про отримання ордера на арешт "громадян Російської Федерації". На підставі цього клопотання троє суддів винесли "незаконні рішення" про арешт російського президента і дитячого омбудсмена Росії.

"Кримінальне переслідування носить завідомо незаконний характер, оскільки підстав для притягнення до кримінальної відповідальності немає", – заявили в Слідкомі.

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Російські "правоохоронці" стверджують, що прокурор МКС порушив статті Кримінального кодексу РФ про притягнення завідомо невинної особи до кримінальної відповідальності і про "приготування до нападу на представника іноземної держави, що користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

Суддям МКС Російський Слідком ставить у провину завідомо незаконне взяття під варту і те ж таки "приготування до нападу на представника іноземної держави".

Ордер на арешт Путіна

Минулого тижня Міжнародний кримінальний суд, який базується в Гаазі, виписав міжнародний ордер на арешт Володимира Путіна і дитячого омбудсмена Росії. Обох звинувачують у викраденнях українських дітей та вивезенні їх до Росії.

Коментуючи це рішення, речник Кремля Дмитро Пєсков запевнив, що російське керівництво не бере його близько до серця. Також у Росії зазначають, що вони не визнають юрисдикцію МКС.

Тим часом влада Німеччини вже встигла заявити, що неодмінно заарештує Путіна, щойно він прибуде на німецьку територію. А прокурор МКС Карім Хан уточнив, що ордер не має обмежень за строком дії, тобто є довічним.

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