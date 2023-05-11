Загрозою у НАТО вважають Росію та міжнародний тероризм.

Командування НАТО класифікує Китай як виклик, а не військову загрозу. "Ми кваліфікуємо Китай не як загрозу, а як виклик. І ми не розробляємо військових планів, що стосуються Китаю", - заявив голова Військового комітету НАТО Роб Бауер на прес-конференції в Брюсселі.

Бауер додав, у альянсі загрозою вважають Російську Федерацію та міжнародний тероризм. У зв'язку з цим військове командування розробляє плани саме на випадок протистояння з Росією і з терористами.

За його словами, така позиція альянсу не означає, що командування збройних сил окремих країн-членів не займається стратегічним плануванням на випадок збройного конфлікту з КНР.

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Російсько-китайські відносини та позиція НАТО

На тлі повномасштабної війни в Україні відносини між сторонами загострились, оскільки Альянс допомагає Києву, а Китай, хоча й стверджує про нейтралітет, підтримує РФ.

Нещодавно генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг попередив, що Китай зробить історичну помилку, якщо надасть Росії летальну допомогу.

Колишній агент КДБ Олександр Зеленько заявив, що Китай координує роботу Росії.

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