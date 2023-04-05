Зокрема, як сказав генеральний секретар Альянсу, це призведе до серйозних наслідків, про які Китаю вже відомо.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг вважає, що Китай зробить історичну помилку, якщо надасть Росії летальну допомогу. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу після дводенного засідання міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Брюсселі.

"Ми обговорили зростаюче зближення Китаю з Росією. Китай відмовляється засудити російську агресію, повторює російську пропаганду і підтримує російську економіку. Китай і Росія також посилюють спільну воєнну діяльність в Індо-Тихоокеанському регіоні", - сказав Столтенберг.

"Союзники були чіткими, що будь-яке надання Китаєм летальної допомоги для Росії стало би історичною помилкою з серйозними наслідками", - додав генеральний секретар Альянсу.

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Столтенберг не повідомив деталі, але, за його словами, в Китаї знають, що "будуть важкі наслідки", якщо вони розпочнуть допомагати Росії летальною зброєю.

Він сказав, що нині ще більш важливо, аби союзники НАТО разом з країнами-партнерами виступали в єдності, оскільки Китай і Росія виступають проти міжнародного порядку, заснованого на правилах.

При цьому, як сказав Столтенберг, у НАТО наразі не можуть підтвердити, чи Китай надавав Росії летальну допомогу, але ситуація дуже уважно відстежується. "Ми донесли, що це буде великою помилкою", - зазначив він.

Російсько-китайські відносини на тлі війни в Україні - що відомо

У лютому віце-президент США Камала Гарріс закликала Китай не надавати Росії летальне озброєння, що може бути використане нею у війні проти України. Також Гарріс висловила занепокоєння, що Пекін поглибив свої відносини з Москвою з 24 лютого 2022 року.

20-22 березня Сі Цзіньпінь відвідував Москву і зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не підтримають будь-які спільні заклики лідера КНР Сі Цзіньпіня і президента РФ Володимира Путіна про припинення вогню, адже встановлення перемир’я наразі передбачатиме збереження за Росією захоплених українських територій.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо мирний план Китаю не передбачатиме виведення з України російських військ, він спрямований на затягування часу та не є конструктивним. Також він заявив, що візит Сі Цзіньпіня до РФ після ордера на арешт Путіна свідчить, що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства в Україні.

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