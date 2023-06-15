Зокрема, євродепутати очікують, що набуття Україною членства в Альянсі розпочнеться після припинення війни і буде завершенено якомога скоріше.

Європейський парламент закликає країни-члени Організації Північноатлантичного договору виконати зобов'язання перед Україною і прокласти шлях до запрошення Києва приєднатися до оборонного Альянсу.

Як сказано на сайті Європарламенту, відповідну резолюцію підтримало 425 депутатів, висловилося проти 38 і утрималось 42.

Зокрема, у резолюції євродепутати висловили очікування, що "процес вступу розпочнеться після припинення війни і буде завершений якомога скоріше".

Водночас, як наголосили в Європарламенті, допоки буде досягнуто Україною повноправного членства, Європейський Союз і його країни-члени та союзники НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розроблення тимчасових рамок для безпекових гарантій, які мають бути втілені одразу після війни.

У резолюції відзначається, що інтеграція України до НАТО і Євросоюзу посилить регіональну і глобальну безпеку, а також зміцнить зв'язок між Україною і Євроатлантичною спільнотою.

Разом з тим, в Європарламенті сподіваються, що переговори про вступ України до Євросоюзу розпочнуться цього року.

Окрім того, депутати наголосили, що знищення Каховської ГЕС - це воєнний злочин. Вони найбільш суворим чином засудили підрив греблі.

Вони підкреслили, що усі винні у скоєнні воєнних злочинів, у тому числі у підриві Каховської ГЕС, будуть притягнені до відповідальності у відповідності до міжнародного права.

Також у резолюції висловлюється заклик затвердити всебічний і адекватний пакет відновлення для України із зосередженням уваги на негайній, середньо- і довгостроковій допомозі, відбудові і відновленні.

Євродепутати наголошують на важливості поєднання процесу відбудови України з підготовкою до вступу в ЄС та поточними внутрішніми українськими реформами.

Шлях України в НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 14 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що саміт Альянсу у липні підтвердить, що майбутнє України з НАТО. Водночас, наразі тривають консультації щодо того, яким саме чином буде реалізоване прагнення України набути членства в НАТО. В Альянсі існують різні погляди щодо майбутньої перспективи вступу України до НАТО, а єдиний спосіб ухвалення рішень вимагає консенсусу серед усіх союзників.

Довідка УНІАН. 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

4 квітня 2023 року генсек НАТО назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

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