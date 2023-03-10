Президент також наголосив, що очікує під час саміту у Вільнюсі побачити інші кроки, окрім того статусу, який Україна має зараз щодо НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує гарантій безпеки від НАТО ще до її вступу до Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час брифінгу із прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін. "Що стосується саміту у Вільнюсі. Ми запрошені, але ми хотіли б, щоб були якісь відповідні кроки вперед, окрім того статусу, який сьогодні є у нас, у наших відносинах з НАТО", - зазначив він.

Президент наголосив, що Україна дякує всім державам НАТО, які підтримують її на полі бою. "Крім цього, нам потрібні стратегічні гарантії безпеки і на цьому шляху нам потрібні гарантії безпеки. І навіть якщо ми не можемо бути в НАТО в час війни, ми б хотіли мати гарантії відповідні гарантії безпеки на цьому шляху, поки ми ще не в НАТО. І саме відповідних кроків назустріч з боку держави НАТО до України, до цих гарантій безпеки ми і очікуємо на Вільнюському саміті", - сказав Зеленський.

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Шлях України до НАТО

Наприкінці вересня минулого року президент підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

У Альянсі відповіли, що двері для вступу України в НАТО відкриті, однак наразі увагу зосерджено на військовій підтримці країни.

Відомо, що наступна зустріч глав держав і урядів НАТО (саміт Альянсу) відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. 24 лютого генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт.

На думку голови Офісу президента Андрія Єрмака, Україна може отримати необхідні гарантії безпеки на цьому саміті.

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