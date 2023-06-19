Видача офіційного запрошення не обговорюється членами Альянсу.

На саміті НАТО у Вільнюсі, який пройде в липні, Північноатлантичний альянс не буде офіційно запрошувати Україну стати країною-членом. Про це заявив генсек Єнс Столтенберге на брифінгу після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

"На саміті у Вільнюсі і під час підготовки до саміту ми не обговорюємо видачу офіційного запрошення", – сказав він.

Водночас Столтенберг застеріг від рішень, які б призвели до заморожування конфлікту.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася, але справедливий мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією", – сказав він.

Шольц своєю чергою зазначив, що Німеччина готується до того, що війна в Україні триватиме.

"На основі цього коригуємо нашу політику", – сказав він і наголосив, що підтримка триватиме стільки, скільки буде необхідно.

НАТО і Україна - останні новини

11-12 липня у Вільнюсі пройде черговий саміт НАТО. Президент України Володимир Зеленський, який, як очікується, візьме в ньому участь, акцентував, що Київ очікує на саміті отримати гарантії безпеки від НАТО ще до її вступу в Альянс. Глава держави також наголошував, що вважає безглуздою участь у саміті, якщо за його підсумками у країни не буде конкретних сигналів щодо термінів вступу.

Члени Альянсу неодноразово заявляли, що Україна не зможе стати членом Альянсу, поки триває війна. Водночас країни Балтії та Польща закликали надати Україні графік, згідно з яким вона могла б приєднатися до Альянсу після закінчення війни.

Ці країни також приймали резолюції із закликами офіційно запросити Україну в НАТО на саміті у Вільнюсі. Напередодні з аналогічним закликом виступив Європейський парламент, наголосивши, що "процес вступу почнеться після припинення війни і буде завершений якомога швидше".

Раніше цього місяця Politico повідомляло, що генсек НАТО Єнс Столтенберг в приватному порядку пропонував союзникам погодитися з тим, що Україна може приєднатися до НАТО після війни без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Також повідомлялося, що серед членів НАТО зростає підтримка приєднання України без ПДЧ, але дві країни виступають проти цього. Проти спрощення процедури вступу України до Альянсу виступав також президент США Джо Байден.

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