За його словами, світ не повинен дозволити Путіну втомити Україну.

Захід повинен втомити російське суспільство і замучити президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Ми не повинні дозволити Путіну втомити Україну і замучити нас. Ми повинні зробити так, щоб ми разом з Україною втомили російське суспільство і закатували Путіна", - заявив Дуда в розмові з українськими журналістами.

Він також різко розкритикував країни, які пропонують віддати частину територій України Росії.

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"Нехай Україна отримає Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть шматок своєї землі. Я думаю, Росія буде щаслива, якщо отримає, наприклад, шматок на Середземноморському узбережжі", - сказав польський президент.

Дуда наголосив, що поважає українського лідера Володимира Зеленського. Навіть складні дискусії проходять між президентами у дружньому форматі.

"Ми з президентом Зеленським любимо один одного, але займаємося політикою. У нас бувають складні дискусії, але їх дух завжди дружній – ніхто не хоче нікому нашкодити", - підсував він.

Війна в Україні - підтримка Польщі

Польща з самого початку війни потужно підтримує Україну. Ця країна, зокрема, однією з перших погодилась передати ЗСУ танки, та відкрила "хаб" з ремонту танків T-64 для України.

Потім, знову однією з перших, Варшава погодилась надати бойову авіацію. Так, поляки передали Україні 14 бойових літаків МіГ-29.

Коли Україні знадобилась сучасна авіація і союзники домовились про коаліцію, Польща ледь не одразу оголосила, що вже склала графік навчань для наших пілотів на F-16 і готова розпочати курси.

У червні Сейм Польщі прийняв резолюцію про членство України в НАТО.

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