Прем'єр каже, що в тривалій присутності військових баз РФ немає переваг.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що вони шукають нових партнерів, оскільки Росія не виконала свої союзницькі зобов'язання.

В інтерв'ю The Wall Street Journal він сказав, що мова йде про недавні події в Карабасі. Крім того, Вірменія більше не бачить жодних переваг у тривалій присутності російських військових баз, додав прем'єр. "Ці події підвели нас до рішення, що нам потрібно диверсифікувати наші відносини у сфері безпеки. Саме це ми і намагаємося зробити зараз", - сказав Пашинян.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що в Кремлі "не схильні сприймати Wall Street Journal як першоджерело" і хочуть обговорити відносини з Вірменією в ході зустрічі.

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"Негоже Росії і Вірменії спілкуватися через газети, тим більше, через Wall Street Journal", - цитують його РИА Новости.

Відносини Росії та Вірменії

Як відомо, останнім часом відносини між країнами погіршилися, офіційні представники виступали з різкими заявами.

Москва вимагала, щоб Єреван "роз'яснив" намір ратифікувати Римський статут, також стало відомо про спільні навчання між Вірменією та Сполученими Штатами Америки.

Цього місяця Вірменія затвердила Римський статут, тепер вони повинні будуть затримати російського диктатора Путіна, якщо він прибуде в країну.

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