Він каже, що Москві "самій необхідна зброя".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Росія затримує поставки зброї, яку країна вже оплатила.

"Ведуться обговорення про механізми вирішення цієї проблеми. Одним з варіантів може бути відрахування з боргу Республіки Вірменія Російської Федерації в розмірі виплачених на зброю сум. Це один з варіантів, не єдиний варіант", - цитує його інформаційне агентство Арменпресс.

При цьому прем'єр говорить, що Росії "самій необхідна зброя", тому Вірменія "готова працювати з цього питання".

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Загострення відносин між Вірменією і РФ

Нагадаємо, що в жовтні Вірменія затвердила Римський статут. Тепер вона в списку країн, які зобов'язані затримати Путіна, якщо він опиниться на їх території.

Перед цим в Москві зробили ряд різких заяв і зажадали, щоб влада "роз'яснила" свій намір ратифікувати його. У тому ж місяці Пашинян відмовився від візиту на засідання Ради глав держав СНД, пояснивши це "низкою обставин".

Також Пашинян заявляв, що Вірменія шукає нових партнерів, оскільки Росія не виконала свої союзницькі зобов'язання.

23 листопада Вірменія вперше не брала участь у засіданні Ради Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). У розмові з Лукашенком Панінян "висловив надію, що партнери зрозуміють це рішення".

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