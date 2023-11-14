Вірменія жодного разу не пропускала сесії Ради колективної безпеки ОДКБ з 2009 року, коли почали проводити ці засідання.

Вірменія вперше пропустить засідання Ради Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ). Як повідомили в прес-службі уряд Вірменії, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що не приїде до Мінська, де 23 листопада заплановано проведення сесії ОДКБ.

"Прем'єр-міністр Пашинян поінформував президента Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ зрозуміють це рішення", - йдеться в повідомленні.

Вірменія жодного разу не пропускала сесії Ради колективної безпеки ОДКБ з 2009 року, коли почали проводити ці засідання.

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Для Кремля, судячи з усього, таке рішення Вірменії стало сюрпризом.

"Якщо це дійсно так, то можна висловити жаль ... ОДКБ все одно зберігає свою актуальність", - сказав прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Вірменія віддаляється від Росії

Як відомо, останнім часом відносини між країнами погіршилися, офіційні представники виступали з різкими заявами.

Раніше Пашинян проігнорував засідання Ради глав держав СНД 13 жовтня з причини "ряду обставин".

Також у жовтні Вірменія затвердила Римський статут, тепер влада країни повинна буде затримати російського диктатора Путіна, якщо він прибуде в країну.

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