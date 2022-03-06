Рішення прийнято через закон про фейкові новини.

T ikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії / фото REUTERS

Соціальна мережа TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

Про це повідомляється на сторінці соцмережі в Twitter.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини", у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглянемо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі", - йдеться в повідомленні.

У TikTok зазначили, що безпека їхніх співробітників і користувачів є найвищим пріоритетом.

"Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом", - повідомили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) прийняла рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації.

Також Росія заблокувала соціальну мережу Тwitter.

Компанія Abobe (розробник Photoshop, Illustrator, InDesign та інших програм) заявила, що припиняє роботу в РФ.

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