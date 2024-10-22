'Невиховані собаки, виплекані США': сестра Кім Чен Ина накинулась на Україну

Кім Йо Чжон звинуватила Південну Корею та Україну у провокаціях щодо ядерних країн.

Заступник завідувача відділу Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон, яка є рідною сестрою лідера КНДР Кім Чен Іна, заявила, що Південна Корея та Україна "однакові, як дві краплі води". Вона назвала обидві держави "невихованими собаками, виплеканими США", пише KCNA.

Кім Йо Чжон звинуватила Південну Корею та Україну у провокуванні ядерних країн, що може мати "величезні і фатальні наслідки".

"Якщо ви подивіться на те, що вони роблять, то Сеул і Київ дуже схожі, ніби вони ходять у різних місцях, благаючи про допомогу та безрозсудно викидають безглузді нісенітниці проти ядерних країн... Слід сказати, що це загальна характеристика всіх невихованих собак, виплеканих у Сполучених Штатах", - заявила сестра Кіма.

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Війна в Україні - роль КНДР

КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.

Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть невдовзі приєднатися до Росії для участі у війні в Україні, знову активізували обговорення можливого розгортання європейських військ для підтримки Києва, пише Politico.

Натомість Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України щодо відправки своїх солдатів для участі у війні на боці Росії, назвавши це "безпідставними чутками".

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