'Безпідставні чутки': КНДР заявила, що нібито не відправлятиме свої війська в Україну

Північна Корея відкинула звинувачення з боку Південної Кореї та України щодо відправки своїх солдатів для участі у війні на боці Росії, назвавши це "безпідставними чутками", пише Yonhap.
Влада Північної Кореї заявила, що її відносини з Москвою є "легітимними і спроможними до співпраці". Ця заява стала першою офіційною відповіддю після того, як південнокорейська розвідка повідомила про наміри Пхеньяна відправити близько 12 000 військових на допомогу Росії у війні в Україні. За даними розвідки, 1500 солдатів вже направлені до Владивостока для адаптаційної підготовки.
"Що стосується так званого військового співробітництва з Росією, моя делегація не відчуває потреби коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на те, щоб очорнити імідж КНДР і підірвати законні відносини дружби та співпраці між двома суверенними державами", - заявив представник Північної Кореї в ООН під час засідання Першого комітету Генасамблеї ООН.
Ці слова стали відповіддю на звинувачення українського посла, який стверджував, що Північна Корея планує надіслати 11 000 військових для допомоги Росії у війні.
Поки що північнокорейські державні медіа не коментували ці повідомлення. У свою чергу, Кремль також відмовився підтвердити присутність північнокорейських військ.
Вашингтон не підтвердив інформацію про можливе розгортання військ і лише зауважив, що це викликало б занепокоєння, якби виявилося правдою.
Війна в Україні - роль КНДР
КНДР відправить на допомогу російській окупаційній армії 12 тисяч своїх військовослужбовців. Як пишуть ЗМІ, тепер Сеул розглядає можливість відправки в Україну офіцерів розвідки та експертів з тактики Північної Кореї.
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що військові з Північної Кореї вже беруть участь у війні РФ проти України. Очікується, що Російська Федерація відправить військових з Північної Кореї на поле бою у Курську область.
Повідомлення про те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть невдовзі приєднатися до Росії для участі у війні в Україні, знову активізували обговорення можливого розгортання європейських військ для підтримки Києва, пише Politico.