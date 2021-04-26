Лікарі у відчаї просять всіх небайдужих прислати їм балони з киснем у соціальних мережах

Нестача кисню й дедалі більша кількість випадків зараження COVID-19 виснажує лікарні в Індії. Сьогодні медики підрахували, що кожної години в країні помирає більше 117 людей. А загальна кількість хворих перевалила за 17 мільйонів.

Як пише Newsweek, індійські лікарі у відчаї просять у соціальних мережах кисневі балони для їхніх пацієнтів, які помирають. Тим часом, Індія вже п'ятий день поспіль встановлює новий антирекорд зараження. Сьогодні в країні виявили 350 тисяч нових хворих на COVID-19.

"Я почуваюся безпорадним, тому що мої пацієнти живуть від години до години. Я буду благати знову і сподіватися, що хтось пришле кисень, який збереже життя моїм пацієнтам ще на день", - каже доктор Гаутам Сінгх.

Читайте такожКоронавірусна катастрофа: в Індії провели масову кремацію жертв пандемії (фоторепортаж)Спочатку Індія була зразком серед країн, що розвиваються, у боротьбі з коронавірусом. Але тепер вона програє у битві з новим спалахом. Усі відділення інтенсивної терапії забиті, а лікарні використовують по максимуму доступні системи штучної вентиляції легень. В цей час, крематорії в країні перевантажені і спалюють тіла на відкритому просторі.

Шквал смертей від COVID-19 почався через кілька місяців після того, як прем'єр-міністр Нарендра Моді на Всесвітньому економічному форумі проголосив, що Індія здолала коронавірус. США й Німеччина працюють над пакетами допомоги, щоб полегшити кризу. Зокрема, допомога буде включати засоби для тестування, системи ШВЛ, засоби особистого захисту й кисневі балони. США також повідомили, що збираються запропонувати сировину для виробництва вакцини Covishield. Це препарат, розроблений AstraZeneca і Оксфордським університетом, який на основі ліцензії виробляє Інститут сироватки крові Індії.

Сінгх каже, що кожного дня переживає жах, коли система ШВЛ пищить, повідомляючи про те, що кисень закінчується. Лікар чує, як тяжко хворі пацієнти в палаті його клініки в Нью-Делі починають задихатися. Увечері в неділю, коли запаси кисню в сусідніх лікарнях почали закінчуватися, 43-річний лікар у відчаї кинувся в соціальні мережі, розмістивши емоційне відео-звернення в Twitter.

"Будь-ласка, пришлість нам кисень. Мої пацієнти помирають", - сказав він тремтячим голосом, склавши долоні.

Читайте такожВ Індії четвертий день поспіль зафіксували антирекорд щодо захворюваності COVID-19Такий сигнал SOS від лікаря викриває масштаби паніки в Індії, де випадки зараження коронавірусом щодня досягають нової вершини. Зрештою, Сінгх отримав 20 балонів з киснем сьогодні. Але цього вистачить, щоб пережити лише один день. А після цього системи ШВЛ знову почнуть зловісно пищати. Експерти попереджають, що ситуація стане ще гіршою. На думку директора Duke Global Health Innovation Center at Duke University Крішни Удаякумара, Індія не зможе задовольнити потреби медичної системи найближчим часом.

"Ситуація в Індії трагічна і, швидше за все, погіршиться у найближчі тижні або місяці", - сказав він, додавши, що потрібні організовані глобальні зусилля, націлені допомогти Індії в критичний час.

Боротьба з коронавірусом в Індії

Індія зараз на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом у світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індусів без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

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Переклад: Лесь Димань