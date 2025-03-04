Завтра вони мають обговорити це питання.

У Німеччині планують виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні. Мова йде про гроші, виділення яких блокував Олаф Шольц.

Як передає Le Monde, ввечері ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив, що завтра проведе переговори з Олафом Шольцом, щоб вирішити це питання. Він припускає що гроші, які ще минулого року заморозив діючий канцлер, будуть виділені швидко.

Тим часом консервативна та соціал-демократична партії, які ведуть переговори про формування майбутнього уряду, хочуть інвестувати кілька сотень мільярдів євро у зміцнення оборони та економіки країни. Рішення ухвалили на тлі загроз розриву відносин зі Сполученими Штатами Америки.

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Крім того, ці партії наступного тижня звернуться до Палати депутатів з проханням проголосувати за скасування конституційних норм, які обмежують дефіцит державного бюджету. "З огляду на небезпеки, що загрожують нашій свободі і миру на нашому континенті, гаслом нашої оборони має бути: "За будь-яку ціну", - сказав Мерц.

Фраза "за будь-яку ціну" асоціюється з Маріо Драґі, колишнім президентом Європейського центрального банку та експрем'єр-міністром Італії. У 2012 році, коли єврозона стикалася з глибокою фінансовою кризою, Драґі заявив, що євро буде врятовано за будь-яку ціну. Ця заява заспокоїла фінансові ринки.

Вибори у Німеччині

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу, які суттєво змінили політичний ландшафт країни.

Християнсько-демократичний союз отримав 28,5% голосів та 208 місць у парламенті. Лідер партії, Фрідріх Мерц, став фаворитом на посаду федерального канцлера.

Позиція Мерца щодо України характеризується активною підтримкою її суверенітету, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень. Також він неодноразово критикував Шольца за відмову надати ЗСУ німецькі ракети Taurus.

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