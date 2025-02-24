За його словами, це відбувається над головами України та Європи

Спілкування Сполучених Штатів Америки та Російської Федерації в обхід України означає й усунення з цього діалогу Європи.

Таку думку в мікроблозі X висловив кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС/ХСС), який лідирує на парламентських виборах, Фрідріх Мерц. За його словами, після таких складних результатів виборів його пріорітетом є формування уряду:

"Моє враження за останні кілька днів таке, що Росія та Америка об'єднуються - через голови України, а отже, і через голови Європи. Ось чому всі зараз дивляться на Німеччину. Як швидко німці зможуть сформувати уряд після таких складних результатів виборів?".

Вибори у Німеччині

23 лютого 2025 року в Німеччині відбулися дострокові парламентські вибори, результати яких свідчать про значні зміни в політичному ландшафті країни.

Відео дня

Підрахунки досі не закінчено, однак результати екзитполів свідчать про перемогу "Християнсько-демократичного союзу". На другому місці "Альтернатива для Німеччини", а на третьому "Соціал-демократична партія Німеччини" Олафа Шольца.

Президенти України та Сполучених Штатів Америки вже привітали перемогу ХДС/ХСС. Водночас Мерц сказав, що хоче досягти незалежності Німеччини від США.

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