Голова МЗС Німеччини назвала атаки Росії на цивільну інфраструктуру "нестерпним, нелюдським злочином".

Німеччина організує зустріч голів МЗС країн "Великої сімки" для узгодження заходів щодо підтримки енергопостачання в Україні.

"Наступного тижня в Бухаресті, як головуючі в G7, ми запросимо інших партнерів на рівні міністрів закордонних справ на зустріч, щоб ініціювати подальшу підтримку енергопостачання України", – повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона також назвала атаки Росії на цивільну інфраструктуру "нестерпним, нелюдським злочином".

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"Путіну подобається занурювати народ України в холод і темряву своїми ракетами. Він ніколи не зламає прагнення людей до свободи та нашу підтримку", - наголосила Бербок.

Атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України

Як повідомляв УНІАН, з початку жовтня Росія як справжня держава-терорист проводить систематичні атаки проти енергетичної інфраструктури України. Через ці воєнні злочини станом на 19 листопада було зруйновано близько 50% енергетичної інфраструктури держави.

Уже 23 листопада Росія завдала чергового масованого ракетного удару по українській енергетиці, який призвів до знеструмлення багатьох регіонів. Також повідомлялось про відключення електроенергії в сусідній Молдові. Міненергетики України заявило, що в усій енергосистемі відбувся блекаут.

Через обстріли спрацював аварійний захист на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях, що призвело до відключення їхніх енергоблоків.

Також у результаті влучань в об'єкти енергетики, багато регіонів України залишились без теплопостачання та водопостачання.

Станом на вечір 24 листопада компанія ДТЕК повідомила, що в найближчі години ситуація в енергосистемі буде стабілізована. Електропостачання об'єктів критичної інфраструктури вже відновлено, триває поступове підключення побутових споживачів. За даними Київської міської військової адміністрації, 70% житлового фонду столиці знаходиться в режимі аварійного відключення електроенергії.

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