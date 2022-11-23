Майя Санду вказала, що не можна вірити країні, яка вбиває одних та залишає без світла інших

Після російської атаки по Україні в Молдові почалися проблеми з електропостачанням. У Кишиневі заявили, що не можуть довіряти Москві, яка вбиває та залишає людей без тепла й світла.

"Після бомбардування Росією української енергосистеми протягом останньої години у нас масові відключення електроенергії. Повторюється ситуація 15 листопада", - цитує місцеве видання Newsmaker віце-прем'єра Андрія спину.

При цьому він вказав, що оператор мережі займається відновленням роботи електромережі. За деякими даними, світло зникло в окремих районах Кишинева, Бєльцях, Комраті, Хинчешта, а також у Придністров'ї.

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У свою чергу президент Майя Санду у Facebook написала, що Молдова не може довіряти режиму Росії, який вбиває одних людей і залишає інших без світла і тепла.

"Росія занурила Молдову в темряву. Війна Росії в Україні вбиває людей, руйнує житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. ( ... ) Ми не можемо довіряти режиму, який залишає нас без світла і тепла, який навмисно вбиває людей тільки для того, щоб тримати інші народи в злиднях і приниженні. Як би не було важко зараз, наш єдиний шлях, майбутній шлях Молдови повинен бути в напрямку вільного світу", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що без світла залишилася вся Одеська область. Також повідомлялося про перебої з водою.

Ракетний удар по Україні 23 Листопада - що відомо

Українські міста 23 листопада зазнали нової атаки росіян. Про "прильоти" повідомили у Львівський, Хмельницькій, Вінницькій та інших областях.

В Україні екстрено відключили електроенергію. При цьому в "Укренерго" попередили, що усунення наслідків ударів можуть затягнутися на добу.

Крім того, стало відомо, що від енегосистеми відключені енергоблоки Хмельницький і Південноукраїнський АЕС.

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