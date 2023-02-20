Посол України у Німеччині опублікував відео з тренувань.

Українські військові успішно проходять навчання на танках Leopard 2A6 у Німеччині. Так, один з екіпажів вже зробив свій перший постріл.

Відео з навчань опублікував посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Перший постріл українського екіпажу на німецькому танку Leopard 2A6 під час тренувань на військовому полігоні у місті Мунстер, Німеччина! Знято сьогодні з борта німецького бронетранспортера Фукс", - написав він.

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Навчання українських військових за кордоном

У п'ятницю, 17 лютого, у Пентагоні заявили, що перша група українських військових завершила навчання на базі США в Німеччині. Йдеться про групу з 635 українців, які перебували на полігоні Графенвер.

20 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав центр, де українських військових навчають роботі з німецькими танками Leopard 2A6 та БМП Marder.

За словами екс-директора ЦРУ Девіда Петреуса, українські військові дуже швидко проходять навчання, щоб скоріше повернутись до захисту країни. Вони до опівдня закінчують програму одного дня, відразу ж починають програму наступного дня.

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