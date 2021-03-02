Відвідувачів зустрічали келихом ігристого та феєрверками. А багато перукарів почали робочий день опівночі, в перші хвилини 1 березня.

З феєрверками і шампанським — так після довгої перерви в Німеччині відкрилися перукарні. Через карантин вони не працювали майже три місяці, а тому відновлення роботи викликало небачений ажіотаж.

Читайте такожМеркель: вакцинуватися від COVID-19, ймовірно, доведеться щорокуЯк йдеться в сюжеті ТСН, це дійсно відчувається як свято, оскільки останні три місяці салони краси в країні були закриті. Тепер у них щільний запис на тижні вперед.

Після довгої перерви, хотілося обніматися, хоча правила не дозволяють, і відкривати шампанське, хоча і це не можна - принаймні в Берліні заборонили пропонувати клієнтам напої.

В інших регіонах, де такої заборони немає, відвідувачів зустрічали келихом ігристого і феєрверками. А багато перукарів почали робочий день опівночі, в перші хвилини 1 березня.

"Це як Різдво, Новий рік і мій день народження в одному - я нарешті знову можу робити те, що люблю найбільше - робити волосся красивими!"- розповідає місцевий перукар.

Загалом Німеччина і далі зберігає обережний курс під час пандемії, насамперед через мутовані штами коронавірусу. Більшість магазинів, ресторани, бари, театри залишаються закритими.

Коли нарешті Німеччина почне виходити з локдауну - залежить і від темпів вакцинації. Зараз понад 4 млн осіб у Німеччині отримали принаймні перше щеплення. Їх могло б бути значно більше, втім німці неохоче прищеплюються вакциною AstraZeneca. Сотні тисяч доз британського препарату залишаються невикористаними.

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Автор: УНІАН