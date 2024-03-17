Ця категорія іноземців отримуєь фінансову підтримку від держави.

У Німеччині станом на кінець січня 492 390 іноземців не мали посвідки на проживання або дозволу на перебування, що видається прохачам притулку під час процедури.

Як пише Bild, такі дані оприлюднив уряд країни. Ці іноземці отримують фінансову підтримку від держави. Іноземці без посвідки на проживання також "мають право на допомогу відповідно до положень Закону про допомогу особам, які шукають притулку".

Виплати можуть бути зменшені, якщо іноземці "пропускають дату виїзду з власної вини", але навіть у цьому випадку держава має забезпечити їм житло та харчування.

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Найчисленнішою групою іноземців без посвідки на проживання є українці - 68 960 осіб, за ними йдуть турки (40 748), сирійці (29 814) та індійці (20 577).

Українські біженці в Німеччині

Уряд Німеччини продовжив статус захисту для українських біженців до березня 2025 року. Таким чином, українцям не потрібно подавати заяву на продовження статусу проживання і повторно проходити інші процедури з підтвердження статусу.

"Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни Путіна, залишаться в безпеці з нами і матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми будемо й надалі захищати життя багатьох людей з України - поки триває ця жахлива війна. Ми продовжуємо тісно підтримувати Україну", - прокоментувала це рішення глава МВС Ненсі Фезер.

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