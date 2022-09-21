В даний час Трейсі поки працює послом у Вірменії.

Президент Джо Байден призначить кар'єрного дипломата Лінн Трейсі послом США в Росії.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Голос Америки.

В даний час Трейсі очолює американську дипломатичну місію у Вірменії.

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Трейсі вже працювала в Москві - вона була заступником голови американської дипломатичної місії в РФ з 2014 по 2017 рік.

До приведення до присяги в якості посла в Єревані в 2019 році вона займала посаду старшого радника у справах Росії в Бюро Держдепартаменту у справах Європи та Євразії. Лінн Трейсі говорить російською і добре знайома з реаліями російської політики.

Терміни її прибуття і офіційного призначення будуть залежати від того, чи погодиться Росія прийняти її в якості посла у період величезної напруженості між Вашингтоном і Москвою через війну в Україні. За словами двох джерел, США вже подали владі РФ Трейсі в якості кандидата для затвердження.

Як повідомляв УНІАН, пост посла США в Росії був вакантним з 4 вересня, після того як Джон Салліван завершив свою роботу у Москві на тлі зростаючої двосторонньої напруженості через війну в Україні. Посол Салліван був призначений в грудні 2019 року і пропрацював на цій посаді майже три роки.

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