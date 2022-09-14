США вже надали РФ нову кандидатуру для затвердження.

Президент Джо Байден планує призначити професійного дипломата Лінн Трейсі наступним послом США в Росії.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на три джерела, знайомі з цим питанням.

Лінн Трейсі розмовляє російською мовою і була другим дипломатом у Москві з 2014 по 2017 рік. Вона стане першою жінкою на цій посаді. З 2019 року вона є послом у Вірменії.

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Терміни її прибуття і офіційного призначення залежатимуть від того, чи погодиться Росія прийняти її в якості посла в період величезної напруженості між Вашингтоном і Москвою через війну в Україні.

За словами двох джерел, США вже надали владі РФ Трейсі в якості кандидата для затвердження.

Офіційні особи США відзначають, що Росія дійсно хоче підтримувати дипломатичні відносини з США і може бути зацікавлена в тому, щоб прийняти Трейсі, не відкладаючи процес забезпечення доступу їх посла у Вашингтоні.

Призначення Трейсі ознаменує повну зміну керівництва посольства в Москві. Офіційні особи США наполягають на тому, що вони планують швидко створити сильну дипломатичну команду в РФ. Нинішня динаміка війни в Україні не сприяє активній американо-російській дипломатії. Крім війни в Україні, питання затриманих в Росії американців, ймовірно, стане ключовим пріоритетом для нового посла.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня посол США в Росії Джон Салліван завершив свою роботу в якості посланника США і покинув Москву.