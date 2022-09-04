До прибуття наступника посла Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме Елізабет Руд.

Посол США в Росії Джон Салліван завершив свою роботу як посланника США і сьогодні покинув Москву.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Москві.

"Посол Салліван був призначений в грудні 2019 року і пропрацював на цій посаді майже три роки. Після від'їзду Джон Салліван завершить сорокарічну кар'єру на державній службі, протягом якої він працював при п'яти президентах США, включаючи посаду заступника державного секретаря США, керівні посади в міністерствах юстиції, оборони і торгівлі США", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що до прибуття наступника посла Саллівана обов'язки повіреного у справах посольства США в Москві виконуватиме Елізабет Руд.

Додамо, що Російська Федерація запросила у США 56 віз для того, щоб делегація з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вирушила в американський Нью-Йорк на щорічну сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, але ще не отримала жодну з них.

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