Наразі у США хочуть "уникнути небажаних наслідків" будь-якого нового статусу Росії.

У США уважно вивчають можливість визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Наш уряд уважно вивчає таку можливість, зважує, тому я не можу вдаватися у деталі. Ми також говоримо про це з Конгресом. Але ми хочемо уникнути небажаних наслідків будь-якого нового статусу Росії. Ми хочемо підтримати Україну, але хочемо, щоби підтримка була одночасно від нас і від решти світу", – зазначила Брінк. Відео дня

Водночас за її словами, те, що вже наразі зробили США (зокрема, у питанні запровадження санкцій щодо росіян та російських компаній) збігається "значною мірою з тим, що б мало визнання Росії державою-спонсоркою тероризму".

Як повідомляв УНІАН, Україна вимагає від Вашингтона визнати Російську Федерацію країною - спонсором тероризму.

7 вересня президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація не планує внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму. Представники Білого Дому не вважають цей захід найбільш ефективним способом притягнути Росію до відповідальності, і що такий крок може перешкодити доставці гуманітарної допомоги в Україну.

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